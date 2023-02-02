美國總統拜登涉私藏機密文件風波燒不停！美國聯邦調查局（FBI）人員當地時間周三（1日）搜查拜登位於德拉瓦州雷荷勃斯海灘（Rehoboth Beach）的濱海住所。這是FBI第三次搜查與拜登有關的處所，尋找機密文件，調查人員帶走筆記，但沒有發現任何帶有機密標記的文件。

FBI今年1月曾搜查拜登於德拉瓦州威明頓（Wilmington）的住所，發現幾頁機密文件。多間美媒周二（31日）披露，總統私人律師團隊去年11月在華盛頓賓夕凡尼亞大學辦公室找到一批拜登出任歐巴馬副總統期間機密檔案，FBI入內搜查，卻沒有對外公布詳情。

美國有線電視新聞網CNN報導，FBI人員1日搜查拜登位於德拉瓦州另一間位於雷荷勃斯海灘（Rehoboth Beach）的住所。拜登的律師鮑勃鮑爾(Bob Bauer)表示，FBI帶走了手寫的筆記和一些材料以供進一步審查，這些材料和筆記似乎與拜登擔任副總統期間有關，搜索共花三個半小時，「沒有發現帶有機密標記的文件」。鮑爾說，搜索是有計劃的，並得到了拜登的全力支持與合作。

CNN報導，拜登的私人律師曾於1月11日搜查過雷荷勃斯海灘的家，沒有發現任何機密文件。這是FBI第三次搜查與拜登有關的處所，尋找機密文件。據知情人士透露，包括1日在內的所有搜查都不需要搜查令。拜登的團隊強調，他們正與司法部合作。

拜登正準備宣布2024年是否競選連任，這個節骨眼上，美國共和黨抓住機會，要求對此次事件及其他與拜登有關的事件進行深入調查，這是共和黨控制眾議院後與白宮展開具有爆炸性的政治對決，甚至可能對2024年總統大選造成影響。拜登則堅稱自己沒有做出任何不當行為，將這起事件淡化為無心之過。有美媒質疑，FBI搜查行動顯示，對拜登涉私藏機密文件的透明度存疑。