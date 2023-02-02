【愛傳媒黃珊珊專欄】老朋友都知道，從小家裡因為爸爸從警，漂泊不定，四海為家，直到國小在高雄定居，一路成長就讀鳳西國中畢業，當時15歲的我勇敢做夢，毅然北上求學，都要歸功於當時老師的鼓舞與啟蒙。

即使到了台北，什麼都不太懂的青澀歲月，與老師間的書信對談，彷彿成了我生活與學習中的定心丸，每一件事情都想請益老師，老師總能用他對我的了解提出最中肯的意見，讓我在人生地不熟，徬徨無助時不至於太孤單！

這座熱情溫暖的城市，也是蘊涵我成長的關鍵，想起高雄，這些兒時記趣與故鄉情懷深埋於心，隨著我恢復自由之身，即將回鄉重溫舊夢，所以今年的第一場簽書會，就從高雄出發，2月12日有空的朋友，歡迎您來跟我相見歡，也請參加的朋友記得先報名喔！

作者為前台北市副市長

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