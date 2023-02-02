美國聯邦準備理事會（Fed）僅升息1碼，進一步放緩升息步調，美股主要指數今天由黑翻紅收漲，其中那指勁揚2%，費半大漲逾5%。
道瓊工業指數小漲6.92點或0.02%，收34092.96點。
標準普爾500指數上漲42.61點或1.05%，收4119.21點。
那斯達克指數勁揚231.77點或2.00%，收11816.32點。
費城半導體指數大漲151.55點或5.19%，收3073.47點。（譯者：陳正健）1120202
美國聯邦準備理事會（Fed）僅升息1碼，進一步放緩升息步調，美股主要指數今天由黑翻紅收漲，其中那指勁揚2%，費半大漲逾5%。
道瓊工業指數小漲6.92點或0.02%，收34092.96點。
標準普爾500指數上漲42.61點或1.05%，收4119.21點。
那斯達克指數勁揚231.77點或2.00%，收11816.32點。
費城半導體指數大漲151.55點或5.19%，收3073.47點。（譯者：陳正健）1120202
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