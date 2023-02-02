國際油價下跌 創約一個月最大跌幅 07:252023/02/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國政府數據顯示，國內原油庫存升至2021年6月以來新高，國際油價今天下跌，創約一個月以來最大跌幅。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下跌2.46美元，來到每桶76.41美元。 倫敦北海布倫特原油4月交割價下挫2.62美元，來到每桶82.84美元。 匯率期貨趨勢專欄－美元指數 中性偏空看 升息循環將終結 美元指數陷低迷 5項「去美元」計劃 正威脅美金全球經濟主導地位 #國際油價 #創約 #一個月 #最大跌幅 #美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸外交部回應日相與北約秘書長聯合聲明 強調「不要挑動地區對抗」 16:162023/02/01 兩岸 美國擬追加20億美元軍援 首度對烏提供長程武器 13:382023/02/01 國際 永慶不動產台南區擔任創世紅包大使 連續9年送暖植物人家庭 19:042023/02/01 財經 《美股掃瞄》靜待聯準會決議 元月美股月線紅(2-2) 09:082023/02/01 財經 台股開紅盤 後一個月續紅機率7成 04:102023/02/01 投資理財 八點檔女星被約當飯局妹 一晚價碼公開「可以拿10萬」 19:432023/02/01 娛樂 《國際金融》股市投資不利 挪威主權基金去年大虧1644億美元 10:382023/02/01 財經 男同志約砲高中生 火車站廁所吞吐 竟拍淫片PO網炫耀 08:242023/02/01 社會 俄烏戰爭緊繃 美指責俄未遵守新戰略武器裁減條約 10:592023/02/01 國際 DJ HEAD興奮朝聖《星際大戰》約旦取景地 04:102023/02/01 娛樂新聞 最冷寒流在房市！六都1月交易量減4成 創47個月新低 17:322023/02/01 房市新訊 內需大爆發 零售、餐飲業去年12月營業額創新高 17:302023/02/01 財經 慘！去年12月外銷訂單大減23％ 全年負成長 04:102023/02/01 財經焦點 一間從早晨陪伴你到星辰的餐酒館 寓曰隨時歡迎你預約 11:342023/02/01 生活 全球安全休戚與共 北約：歐洲不能忽視東亞局勢 16:542023/02/01 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。