紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下跌2.46美元，來到每桶76.41美元。

倫敦北海布倫特原油4月交割價下挫2.62美元，來到每桶82.84美元。

匯率期貨趨勢專欄－美元指數 中性偏空看
升息循環將終結 美元指數陷低迷
5項「去美元」計劃 正威脅美金全球經濟主導地位
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