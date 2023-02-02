總統蔡英文邀請副總統賴清德參加每周三的國安晨會，在前副總統陳建仁組閣後，「英賴陳」鐵三角成形。台北市議員游淑慧認為，這代表蔡英文已經跟賴清德妥協了，而賴清德2024參選總統勝選，也不可能去翻蔡英文的底。

游淑慧1日在政論節目《少康戰情室》中表示，總統府國安晨會的一些禮儀安排，實在很不講究、很沒禮貌，座位的安排是右者尊、左邊是卑，居然把賴清德安排在左邊，然後讓陳建仁去坐蔡英文的右邊。之前前行政院長蘇貞昌也是坐在蔡英文的右邊，所以到底是總統府不知禮，還是故意的，這是一個比較有趣的話題，不管如何，這也代表蔡英文已經跟賴清德妥協了。

游淑慧指出，賴清德如果2024參選總統勝選，他也不可能去翻蔡英文的底，因為就是一個共犯結構，民進黨關起門來吵吵鬧鬧，打開門來，家醜不可外揚。這一點蔡英文、賴清德都知道。

游淑慧認為，現在大勢已成，蔡英文再去卡賴清德，沒有意義，蔡英文後面也沒得選；陳建仁跟鄭文燦被安排擔任正副院長，也就是說，2024「仁燦配」已經不可能了。而賴清德掌握了黨機器，初選制度、初選遊戲是他訂的，蔡英文現在勉強用行政院的方式，既配合又牽制，可是也拿賴清德沒有辦法，如今事已成，所以不得不讓賴清德開始進入決策核心。

游淑慧接著點出，從這個改變，可以看出賴清德之前兩年都是深宮怨婦，但是好歹也是個備位元首，卻沒有參與任何重要的機制。