似乎沒那麼冷了！乾冷空氣減弱，接下來逐漸回暖。受北方鋒面「時而前進、時而後退」影響，迎風面地區天氣較不穩定，有陣雨機率。

今晨低溫大幅回升，最冷的地方在南投中寮12.4度，北、南、東也都有13、14度左右，白天天氣更暖，高溫重返20度以上。今各地氣溫：北部14至20度、中部13至26度、南部13至27度、東部13至24度。

最新模式模擬，未來一周已無強冷空氣，氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，鋒面在台灣北部海面至大陸華南一帶活動，雲系時而南移，為北台灣天氣帶來變化。

吳德榮指出，今東北風增強，大台北、東部雲量漸增有短暫雨，新竹以南晴朗穩定；明東北風減弱，降雨範圍縮小，僅北海岸、大台北東側、東部偶有雨，桃園以南晴朗穩定。

到了周末，又一波鬆散雲系移入，中部以北、東半部轉短暫雨，「天氣不再冷，但雨勢一陣一陣、忽大忽小」。吳德榮說，天氣幾乎一日一變，民眾應隨時注意預報資訊。