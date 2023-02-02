網紅「丹妮婊姐」個性幽默直爽深受網友喜愛，吸引許多粉絲追隨，感情方面雖然與美國男友已穩定交往三年，但她曾坦言對婚姻有恐懼感，沒想到她卻在近日的影片中突然改口表示自己「願意嫁了」，讓一旁的好友聽到相當震驚。

丹妮婊姐1日曾在影片中透露，自己其實對婚姻感到恐懼，因為周遭太多男生有發生外遇的情形，加上時常看到名人撕破臉離婚，讓她認為婚姻最終「走向毀滅」的機率非常高，不過在某次因緣際會之下她去做了心理諮商，當諮商師詢問她人生有是否有很努力想做到，最後也達成目標的事，她則回覆應該是拯救自己的爛皮膚這件事。

丹妮婊姐坦言過去對踏入婚姻感到很恐懼。（圖／丹妮婊姐星球IG）

接著，諮商師話鋒一轉提問：「那妳愛情想要什麼？」她回答「幸福的婚姻」諮商師隨後提醒，應該將「皮膚變好」的經歷複製到婚姻上，並專注在目標上，不要一直去看負面的例子，而那次諮詢也讓她轉念，更在新上傳的影片中直言「我好了」，若男友明天求婚也可以馬上答應，讓一旁的好友小賴、紀斯豪聽聞後驚呼「不敢置信」。

事實上，丹妮婊姐提到，男友前年曾暗示求婚，兩人視訊男友提到「欠妳一個約會，還欠妳兩部電影，還欠妳一個結婚戒指。」但當時因自己還沒準備好，僅回答「呵呵」敷衍帶過，如今已經轉念的她，讓網友紛紛興奮直呼「終於yes I do小隊可以出動了，我們等多久啊！」