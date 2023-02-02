28歲的日本正妹格鬥家岡本璃奈（ぱんちゃん璃奈）驚爆被逮捕，根據日本兵庫縣警方指出，岡本璃奈因涉嫌偽造知名格鬥家的簽名海報上網販售，而被警方循線逮捕。事件爆發後，岡本璃奈出面公開道歉，並聲稱自己也是騙局的受害者。

岡本璃奈擁有偶像級的臉蛋與火辣的身材，2019年從格鬥界出道，學了2年自由搏擊，戰績是13戰全勝，同時，她也是KNOCK OUT-BLACK女子原子量級冠軍，在格鬥界戰功彪炳的她，因此獲得不少粉絲喜愛IG有超過11萬名粉絲追蹤，個人YT頻道也有15萬戶訂閱。

豈料，身為人氣格鬥家的岡本璃奈卻犯下詐欺罪引發關注，去年12月岡本璃奈被控出售1張偽造的那須川天心vs.武尊的比賽簽名海報，當時以9萬日圓（約2萬元台幣）售出，該名買家拿到海報，比對過去簽名後，認為簽名是偽造，因此報警處理，岡本璃奈遭到警方逮捕，她也對詐欺罪嫌坦承不諱。

大批網友紛紛在她IG上留言：「太可惜了」、「比起沒錢，失去信用更可悲」、「這才是妳的本性嗎？」讓粉絲不勝唏噓。