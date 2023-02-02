許姓女同志因不滿同性愛人分手後，封鎖通訊軟體斷絕聯絡，不但掩飾身分以IG追蹤、發文騷擾對方及其親友，並前往舊愛住處、工作地點守候，甚至跟蹤尾隨，見舊愛與男子見面，醋勁大發嘲諷舊愛「賣淫」、「上床」，舊愛忍無可忍動手，雙方拉扯受傷提告。台北地檢署依跟騷法、傷害等罪將許女及舊愛一併起訴。

起訴指出，許女與舊愛為同性伴侶，因不滿分手後，對方封鎖通訊軟體，她難忘舊情，卻無法聯絡對方，心生不滿，另設帳號掩飾身分，自去年6月1日起透過追蹤舊愛友人IG動態方式接近對方，許發文騷擾舊愛友人「你不是說我女友是路人甲嗎？」、「你追蹤的人是我女朋友」。

之後，許女傳訊給舊愛的兒子，指「你媽交新對象了嗎？」、「麻煩你媽媽跟我聯絡，欠我錢還封鎖找不到人」，甚至tag舊愛兒子，並上網PO出不堪入目的謾罵文章，藉分享貼文方式，騷擾舊愛之子。

許女去年6月4日前往舊愛住處守候，對方要求她不要再騷擾，隔天並還清先前積欠的借款，但許6月8日又在舊愛住處守候騷擾，並開始尾隨跟蹤。

許6月21日前往舊愛上班的店外徘徊守候，22日凌晨舊愛下班後一路尾隨，見她與陌生男子見面，一時醋勁大發，在男子身後以手機錄影並高聲嘲諷「你是他男友？」、「你借她錢？」、「你賣淫？」、「你們上床了，睡過了？」。

舊愛不堪其擾，出手拉開許女，2女發生拉扯雙雙受傷，報警互控對方。警方將2女送辦。