許藍方有著「最美性學博士」的別稱，因外型亮眼及具有不俗的專業能力，經常受邀登上各大綜藝節目，她自己也在YouTube頻道上分享兩性知識，人氣火紅。自去年年底盛傳出和男星王少偉熱戀中，但她並未承認，沒承認的戀情卻有分手消息傳出，感情狀況讓人看得雲裡霧裡，豈料近日她突在臉書上發文寫下：「失戀是走向幸福的開始」等字句，讓粉絲相當驚訝。

回顧兩人戀情傳聞，雖然王少偉日前在節目中疑似被吳宗憲暗指兩人已分手，但他去年曾在節目自爆至今衣服都是由母親幫忙洗，讓網友們在王少偉臉書批評他是媽寶，而王少偉也回覆留言反擊，引起輿論攻防，許藍方見此也忍不住挺身以「自酸」方式幫他緩頰，雖然未承認「女友」身分，但此舉足見兩人的好交情。

豈料，許藍芳在1月31日於臉書，無預警抒發對記事本中有關「有本事的男人與有智慧的女人」提出想法，指出很多文字及故事的產生不是平白無故，而是透過黑暗崎嶇坎坷難行的歷程而傾瀉而出。

另外，許藍芳坦言有很多人質疑她：「又沒有多幸福的感情經驗，憑什麼講兩性？」對此，她回應一直在幸福氛圍內的人不會特別意識到「那就是幸福」，反而是曾痛徹心扉、撕心裂肺的人來說，任何一點跡象與對待都是感受幸福的來源，文末更以「失戀是走向幸福的開始」作為總結。

對此貼文，也引發網友擔憂，不少粉絲紛紛在底下暖心安慰：「妳一定會碰到一個真心喜歡妳，然後也會對妳很好的人」、「不用理酸民」、「博士的第一段真的寫到心坎裡。」