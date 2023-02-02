因應2023年日韓賞櫻季即將到來，為提供疫後全新賞櫻體驗，雄獅對此推薦日本、韓國6大「在地口袋名單」賞櫻秘境，並獨家推出直飛日本九州的「熊本賞櫻包機」，可參觀因地震重創、直至2021年才重新對外開放的熊本城天守閣櫻花絕景，搶攻可觀的賞櫻旅遊商機。

雄獅指出，日本櫻花美景以河口湖「淺間神社」最具代表，享有賞櫻花林與富士山同框的難得美景。關西除了哲學之道、奈良東大寺外，也可以安排「大阪城御座船」以不同角度遊船賞護城河吉野櫻。

北陸地區方面，雄獅推薦富山朝日町的「舟川春日四重奏」，可同時看到雪山與櫻花、鬱金香、油菜花同時綻放美景，順便來場櫻花樹下野餐。九州地區則可到佐賀「松浦鐵道浦之崎站」，是當地人的私藏賞櫻景點。

韓國賞櫻也是一大亮點，位在釜山近郊的「鎮海櫻花」被列為韓國必訪賞櫻景點，每年3、4月還會舉辦世界最大的櫻花節「鎮海軍港節」，可以欣精彩的文化表演及品嚐特色美食。蔚山「仙岩湖公園」有環湖櫻花美景，欣賞在川流的兩側滿滿的櫻花林。

此外，首爾近郊有長達3公里的「伊甸園櫻花路」，微風吹來時有機會看到夢幻的櫻吹雪美景。「義王鐵道自行車」則種植一整排的環湖櫻花樹，也是必訪的櫻花秘境。