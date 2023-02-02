80歲徐姓老翁的家庭年平均收入2000萬元、淨資產8億元，但他卻欠繳所得稅1346萬元，法務部行政執行署桃園分署執行將他投保的壽險扣押，保險公司解約後將解約金377萬元交付國稅局，他不服提告請求法院確認保險契約存在，台灣高等法院駁回他的請求，可上訴。

徐男提告主張，2013年他投保壽險、保險金額632萬5000元、繳納保費550萬元，但國稅局在2016年間以他欠繳綜合所得稅為由，移送法務部行政執行署桃園分署執行，行政執行署在2017年核發扣押命令，禁止他收取保險契約條件成就後之各項金錢債權或為其他處分。

徐男說，後來壽險公司終止保險契約，並將計算至實際解約日之解約金377萬多元交付予國稅局收取，但他已80歲，其與家人都依賴保險契約之保障，如予終止，顯失公允且違反比例原則，請求法院確認保險契約法律關係存在。

台北地方法院一審及高院二審都認為，徐男擁有淨資產8億元，有相當之資力，得於維持基本生活，保險契約縱經終止，對其基本生活之影響甚微，且與國稅局高達1346萬2487元之稅捐債權，可獲得部分清償之利益，亦無失均衡，自無顯失公允或違反比例之情形。

合議庭指出，保險契約是由行政執行署代徐男合法終止，壽險公司沒有違法終止契約之情形，且將解約金377萬3453元交付國稅局，是依爭收取命令之正當行為，判決駁回徐的請求。