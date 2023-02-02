面對過去學術論文被指涉抄襲一事，行政院長陳建仁上月31日坦言是「抄錄疏失」，被期刊審查者同意刊登，所以沒有抄襲問題。國民黨智庫執行長柯志恩對此怒批，只要名字擺在上面，就是有其責任權。此外，柯志恩提到，在林智堅陷論文抄襲風波，民進黨全黨挺一人時，陳建仁竟發聲支持，「我覺得這是陳建仁身為中研院院士，我最不能接受的」。

針對論文涉抄襲，陳建仁則稱「抄錄疏失」一事，柯志恩昨(1)日在政論節目《少康戰情室》中直言，陳建仁在用文字遊戲。柯志恩提到，前教育部長跟學生共同掛名，但當時學生是第一作者，蔣不知道排到第幾作者，但仍被當時在野的民進黨質疑到蔣偉寧為此下台，此事後很多老師都要求學生不要把老師的名字列進去，因為只要願意掛名都要負責。柯志恩質疑，此事若與陳建仁無關，為何要掛陳建仁的名字？柯志恩也直指掛名文化是陋習，如今大家都非常謹慎，只要名字擺在上面就是有責任權。

此外，柯志恩認為，大家非常尊重中研院，因為是全台灣最具有知名度的學術（單位），因此在裡面的人要知道自己承負的角色。對此，柯志恩提到，在林智堅論文爆發抄襲風波時，陳建仁是中研院院士，但民進黨全黨挺林智堅時，陳建仁的講話具有非常重要的角色，但他不僅默認還特別發聲支持，「我覺得這是陳建仁身為中研院院士，我最不能接受的」。

針對林智堅「論文門」，陳建仁去年受訪時表示，台大對於相關當事人提出的論證，並沒有充分納入，並表示相信未來一定能真相大白，「還給林智堅清白」。