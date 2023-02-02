台灣有許多道地的美食小吃，一對美國姊妹，姊姊Abby在日本沖繩擔任美軍飛官，妹妹Hannah則在台灣念書，近日Abby來台灣找Hannah，兩人4年沒見，Hannah帶Abby吃遍台灣美食，讓Abby直呼「得限制來台的次數，不然我真的會變胖，太危險了。」

不要鬧工作室昨（1）日於YouTube上傳最新影片，來自美國的南卡羅萊納的妹妹Hannah表示，高中時學校要求他們選修一門外文課，當時姊姊Abby正在學中文，為了跟Abby練習，也選擇念中文。她說，目前在台灣的台大念碩士中文系，且來台灣生活已4年。

姊姊Abby表示，因為看了電影《捍衛戰士》而加入海軍，在美國擔任美軍飛官，現在日本沖繩負責短程運輸，大部分是載軍人和軍需用品，很開心可以在日本工作，因為日本和台灣距離較近，和妹妹見面比較方便，但受新冠肺炎影響，兩人已4年沒見，直到台灣開放邊境，才趕緊搭機來台灣。

Abby說，過去曾有短暫來台灣旅遊的經驗，特別喜歡客家麻糬、豬血糕、雞皮、芒果冰、蚵仔煎、臭豆腐等，還有麻辣鍋也很好吃，「但我得限制來台的次數，不然我真的會變胖，太危險了。」

Hannah說，此次為了姊姊，她特地列了一份小吃名單，希望兩人可以一起吃遍美食，Abby卻說，希望可以找到另一半，若對方會家務、會講兩種語言最好，「因為我想再練習我的中文」，Abby也大讚台灣文化非常有意思、每個人都非常友善，真心推薦大家來台灣玩。