新北市一名人夫前年偶然看見，一名陌生男子A傳送訊息給妻子稱，「回到你討厭的家，見討厭的人」等語，甚至A男每天都接送妻子上班，讓他認定2人的行為侵害配偶權，提告求償60萬。新北地院審結，判2人應連帶賠償15萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，於2021年2月間與妻子結婚，而妻子婚後又結識男醫生A，A男明知他妻子已婚，仍於同年12月間傳LINE訊息給妻子稱，「回到你討厭的家，見討厭的人」等內容，均可顯見2人之間已有不正當的交往。

人夫指控，此外，A男還於2022年1月至3月間，每日開車到他家接送妻子上班，他於4月寄發律師函給A男，要求其協商處理侵害配偶權一事，A男同意處理卻仍繼續接送妻子，認為2人的行為已經嚴重侵害他的配偶權，導致他承受巨大精神痛苦，故依法向2人請求連帶賠償60萬元賠償金。

對此，女方回應，與丈夫結婚後，個性觀念不合經常爭吵，2021年12月間有離婚共識，簽下離婚協議書，雖尚未辦理離婚登記，但2人早已分房居住，互動冷漠，關係名存實亡；至於A男，僅為2022年1月間偶然認識，負責聽她抱怨，雖然搭乘A男的車通勤，但並未有逾越男女交往分際的舉動。

A男則表示，與女方結識初期並不知情對方已婚，他也僅是單純接送女方上班，因雙方個性很合才互動熱絡，互相傾訴生活與工作苦悶，他曾在言談之際得知女方情緒低落，給過短暫擁抱或牽手的鼓勵，此後就各自返家，沒有其他親密行為。

新北地院法官審理時，認為女方與A男的確有牽手、擁抱、摸頭、摟腰等行為，該些行為依社會一般通念來說，已經逾越一般男女互動分際，且A男搭載女方上班的行為，非偶一為之，均非社會一般通念所能容忍的普通朋友正常社交範圍，已達到破壞婚姻生活美滿安全幸福的程度，認為人夫求償有據，酌情後判2人應連帶賠償15萬元為適當。可上訴。