58歲資深媒體人蔡玉真，近來由於健康狀況亮紅燈住院治療，她透露膽囊長了瘜肉，在醫師建議下決定將膽囊切除，除了宣稱加入「無膽聯盟」外，更強調「即日起不再參與任何49到57台的談話性節目」。

蔡玉真曬出躺在病床上休養的照片，透露權威主治醫師巡房後，告知她由於膽固醇299遠超過標準值，必須得靠吃藥才能降下來，接著藉由內視鏡切除瘜肉，再安排核磁共振及切除膽囊，醫師也告知她「瘜肉長在膽囊，一公分以上我們就建議切除，不然，惡化之後，跟趙寧一樣，認識趙寧吧！那個趙茶房，膽囊腫瘤沒切，走了」，此話一出讓她不免感嘆：「媒體界的天選之人，紅極一時的主持人趙茶房，一轉眼，15年前了」。

蔡玉真隨後轉述友人的話「我們何其有幸，在老孫的年代成為全台灣最有尊嚴的媒體記者」，接著指出老孫讓財訊人成為最有guts 的記者，只要內容屬實，任何施壓都沒有用，不管要抽多少廣告都沒在怕，接著指出由於術後成為「無膽之人」，因此宣布「即日起，直到永遠，不再參與任何49到57台的談話性節目，尤其和任何政治人物有關的議題，加入無膽聯盟，成新造的人」。