有民眾日前在新北市中和地區，發現一部休旅車斜插在人行道上，於是拍下照片檢舉，未料，卻收到「違規態樣不明確」不予舉發的通知，因此上網發文詢問。對此，中和警分局回應，檢舉人檢舉違規態樣為「駕車行駛人行道」，因此必須檢附駕駛開車上人行道的動態影片才算成立；另「在人行道違停」未列入民眾得檢舉範圍，民眾可打110報案，請警察到場查處。

休旅車「違停」人行道！檢舉遭警7字打槍，背後原因曝光。(翻攝PTT)

一名網友日前在論壇「PTT」發文表示，月初在新北市中和區看到一輛休旅車違停在人行道，他立即拍照向警方檢舉「駕車行駛人行道」，但收到的回應是「違規態樣不明確」不予舉發，讓原PO傻眼詢問「這樣看不出來違規態樣？？？484其實有問題的是我」。

文章曝光後引發熱議，不少網友留言解答「檢舉事項有誤啦」、「檢舉項目錯了吧」、「因為照片看不出來是『行駛』人行道啊」、「這種要打110請警察現場開單，民眾不能檢舉」、「車輛違規停放於人行道不開放民眾檢舉，只能110/簡訊報案」。

對此，轄區中和警分局回應，檢舉人檢舉違規態樣為「駕車行駛人行道」，因此必須檢附駕駛開車上人行道的動態影片，舉證「開車上人行道」的行為，並經審認為違規要件事實明確才算成立。

另依根據《道路交通管理處罰條例》第7-1條規定，違規停放車輛在人行道未列入民眾得檢舉範圍，因此不能透過檢舉系統檢舉，民眾可打110報案，請警察到場查處。若民眾如果檢舉不舉發結案，也可以打電話給承辦人釐清原因。