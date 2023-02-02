2023年歲次癸卯年，生肖屬兔為「值太歲」、屬雞為「沖太歲」。命理師楊登嵙指出，其實不只是屬兔的人，名字裡若有一些字和生肖相關，也算犯太歲。

楊登嵙表示，犯太歲的人可「安太歲」，適合安太歲的日子為農曆12月24日至元月15日，國曆是1月15日至2月5日，一般廟宇都有提供安太歲服務，來不及的話也沒關係，整年都可以安。

至於名字裡有哪些字，會被視為犯太歲，楊登嵙指，包括有兔、雞的字，以及部首有卯、兔、月或酉、鳥、羽、西、奚、十、非，如柳、卿、勉、昂、逸、鳳、鴻、茜、溪、博等。