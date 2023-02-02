永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，1月六都建物買賣移轉棟數月減39.2%，其中台北市月減26.5%，新北市減少48.0%，桃園市月減35.4%，台中市月減48.7%量縮幅度最大，台南市量縮26.9%，高雄市月減28.6%。

若是和去年同期相比，六大都會區較去年同期皆大幅量縮，年減幅均超過4成，其中以新北量縮幅度最大，逼近六成，觀察各行政區表現，板橋年減488棟最多，淡水、三重、新莊均減少逾300棟以上，衰退最為明顯。

2月移轉就沒有假期因素干擾，可以將1、2月的移轉加總對比前一個年度同期，就可以排除年節因素干擾，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2022上半年房市仍熱，今年前2月移轉還是可能維持衰退狀況，不排除過年後市場會有一小波遞延買盤回流，但真正關鍵還是要觀察329檔期一手市場銷售狀況。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然今年經濟情勢保守，又有平均地權條例修法敲打市場，導致買氣相對收斂，但如同過去房地合一等新政一樣，政策上路前固然多有盤整，不過新制實施之後，市場就會逐漸消化衝擊，朝溫和方向調整，因此展望後市，新規上路前的多空拉鋸時期，市場對買方相對有利，所以具剛性需求的買方，仍可把握時機佈局。