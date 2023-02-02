觀光局表示，今年主燈「玉兔壯彩」為睽違4年後再度回歸值年生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創高達22公尺的Robot造型科技玉兔主燈，邀請奧運金牌選手郭婞淳透過臉部動作捕捉技術增添生動表情、金曲音樂人陳建騏創作主題音樂，搭配經典建築台北101展演。

3座副燈「蟠龍獻瑞」、「從心出發」、「躍動未來」分別由燈藝師藍永旗、黃文全及藝術家莊普操刀，以結合傳統技藝與機械展演、致謝疫情期間辛勞的醫護人員、取樣諸多建築外觀及數位科技元素，各自以不同樣貌展現台灣燈會從經典到創新的精神。

6大多元主題燈區包括結合國父紀念館水域生態翠湖的「湖光悠遊燈區」、回顧台灣燈會歷年小提燈的「生肖叢林燈區」、融合傳統民間故事和各國童話元素的「歡樂派對燈區」、對未來生活想像的「科技創新燈區」、光影藝術結合國父紀念館建築的「台灣臻美燈區」，以及透過花燈串起國際交流情誼與美好的「國際友誼燈區」。

觀光局表示，今年台灣燈會可細細欣賞燈藝師精巧別緻的製燈工藝，觀賞現代光影多媒體科技與傳統花燈結合，展現台灣燈會從經典到創新的精神，賞燈民眾將可體會到不同以往的視覺及視聽享受，更多精彩展演敬請期待。