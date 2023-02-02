市場調研機構Canalys發布數據，2022年全球智慧型手機出貨量下降11%，但三星不僅市占成長1%，更以22%的市占，穩坐銷售龍頭。

展望2023年台灣市場，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙認為，考量通貨膨脹、政治衝突與供應鏈挑戰等全球情勢，2023年科技產業將持續面臨挑戰，儘管三星可望持續穩坐市場領導者地位，但仍須留意，已有全球多家分析機構指出，包含智慧型手機在內的部份關鍵行動產品類別，將普遍呈現萎縮態勢。

陳啟蒙強調，儘管宏觀經濟狀況不佳，但相信三星MX(行動通訊)事業部旗下的所有高階品項，依舊可以帶動公司營收成長。

根據Strategy Analytics報告指出，受各大品牌高階機型影響，2022年全球智慧手機批發收益將年增2%。自2022年起，300美金以上的智慧手機將取代100～190美金，成為智慧手機銷量最高的價格區間。

資策會MIC預估，2023年全球手機出貨量為13.27億台、成長率5.2%。其中，5G通訊持續為發展趨勢，全球5G手機出貨預估為8.4億台，滲透率將突破六成、達63%。