2023年1月剛過，全球股市回神，外資大買台股開紅盤，也帶動護國神山等半導體類股股價牛氣沖天，統計1月台灣原型ETF績效漲跌，包括最強的前四名全數由半導體ETF包辦，其中，新光臺灣半導體30 ETF，以1月股價上漲15.61%排名第一。

新光臺灣半導體30 ETF (00904)基金經理人王韻茹表示，全球半導體產業下行趨勢明持續，庫存調整週期有望於2023上半年落底，使全球績優半導體股，多頭投資氣氛提前轉佳，美股費半指數急升，帶動市場資金看好台灣半導體股，農曆年前提早布局，股價先提前反應一波，1月以來股價也出現強勢補漲氣勢，看出第一季半導體投資潮再現，帶旺臺灣半導體ETF，成為今年最夯的紅包理財首選。

王韻茹強調，2023年國內半導體產業，具景氣谷底復甦優勢，績優個股買氣將更搶手，不僅法人機構有望提前布局，作為資產配置的核心持股外；一般投資人大眾更趨之若鶩，不過，單純持有個股風險大，加上國內績優半導體股幾乎是高價股(例如：買一張台積電花新台幣53萬元、聯發科72.4萬元、聯電49.25萬元，合計共174.65萬元，以2/1收盤價計算)，個股的股價不便宜外，參與股票投資門檻之高，也讓許多投資朋友望之興嘆。

王韻茹認為，一般小資族或手頭資金有限的投資人，可以透過國內投信發行的臺灣半導體ETF「低價佈局」(例如：買一張新光臺灣半導體30ETF花新台幣1.1萬元)，除享有「平價投資」的優勢外，各家半導體ETF都採「每季配息」設計，亦方便有配息需求的投資人，今年參與投資，還能享受半導體股價成長，兼顧每季配息收益的雙重收入。