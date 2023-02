烏克蘭高官警告 俄軍將發動大規模新攻勢

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)說,俄軍正準備發動大規模新攻勢,並警告最快2月24日就可能開打。

據BBC新聞網2日報導,列茲尼科夫說,莫斯科已集結數以千計部隊,可能想要為了紀念進攻烏克蘭周年,做些什麼事。此外,這攻擊也可能是在紀念2月23日的「祖國保衛者日」(Defender of the Fatherland Day)。他說,莫斯科已為這次進攻動員了約50萬大軍。

俄羅斯總統普丁去年9月宣布,全面動員約30萬徵召來的部隊,當時他說,有必要這麼做,以確保俄羅斯「領土完整」。然而,列茲尼科夫說,莫斯科徵募並部署到烏克蘭的部隊可能遠比這數字多。他告訴法國BFM電視台:「官方宣布是30萬,看當我們看到邊境的部隊時,據我們評估,是遠比那更多。」

Russia planning 24 February offensive, Ukrainian defence minister says https://t.co/Eh94bqJIKS — BBC News (World) (@BBCWorld) February 1, 2023

儘管烏東頓巴斯(Donbas)區出現激戰,但自從基輔收復南部大城赫松(Kherson)後,俄烏戰爭近幾個月來已進入某種僵持狀態。除了俄軍占領烏東鹽礦城鎮蘇勒答爾(Soledar)外,雙方都沒有太大進展。不過,廣泛認為,俄軍很可能在春天發動大規模攻勢,而烏克蘭則會反攻。華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW)最近就說,莫斯科可能會設法採取決定性行動,在烏東發動大規模攻勢。