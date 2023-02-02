烏克蘭高官警告 俄軍將發動大規模新攻勢

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）說，俄軍正準備發動大規模新攻勢，並警告最快2月24日就可能開打。

據BBC新聞網2日報導，列茲尼科夫說，莫斯科已集結數以千計部隊，可能想要為了紀念進攻烏克蘭周年，做些什麼事。此外，這攻擊也可能是在紀念2月23日的「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）。他說，莫斯科已為這次進攻動員了約50萬大軍。

俄羅斯總統普丁去年9月宣布，全面動員約30萬徵召來的部隊，當時他說，有必要這麼做，以確保俄羅斯「領土完整」。然而，列茲尼科夫說，莫斯科徵募並部署到烏克蘭的部隊可能遠比這數字多。他告訴法國BFM電視台：「官方宣布是30萬，看當我們看到邊境的部隊時，據我們評估，是遠比那更多。」

Russia planning 24 February offensive, Ukrainian defence minister says https://t.co/Eh94bqJIKS — BBC News (World) (@BBCWorld) February 1, 2023

儘管烏東頓巴斯（Donbas）區出現激戰，但自從基輔收復南部大城赫松（Kherson）後，俄烏戰爭近幾個月來已進入某種僵持狀態。除了俄軍占領烏東鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）外，雙方都沒有太大進展。不過，廣泛認為，俄軍很可能在春天發動大規模攻勢，而烏克蘭則會反攻。華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）最近就說，莫斯科可能會設法採取決定性行動，在烏東發動大規模攻勢。