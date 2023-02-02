大陸官方微信公眾號「上海發布」 2日消息，上海市委書記陳吉寧2月1日會見了中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱一行。陳吉寧盼全面提升滬台交流層次和水準，更好深化滬台經貿往來，更好促進兩岸同胞心靈契合，為推動兩岸和平發展作出更大貢獻。洪秀柱希望進一步推進兩岸青年交流交往，更好傳承和弘揚中華文化，為兩岸和平發展與中華民族偉大復興作出更大貢獻

陳吉寧代表市委、市政府對洪秀柱一行來訪表示歡迎。他說，洪秀柱長期以來始終堅持九二共識、反對台獨，為促進祖國和平統一、增進兩岸人民福祉作出了不懈努力。當前，上海正在深入貫徹落實中共二十大和總書記習近平考察上海重要講話精神，加快現代化建設，推動高品質發展。滬台合作交流十分密切，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，認真落實大陸惠台政策和措施，全面提升滬台交流層次和水準，更好深化滬台經貿往來，更好促進兩岸同胞心靈契合，為推動兩岸和平發展作出更大貢獻。歡迎更多台胞特別是台灣青年到上海參訪交流、學習生活、就業創業，更好分享現代化建設機遇，更好參與到民族復興進程中來。

報導稱，洪秀柱感謝上海給予的熱情接待。她說，每次到上海，都感到特別溫馨溫暖，「兩岸一家親」在滬台合作交流中有著充分體現。希望持續深化教育、文化等各領域合作，進一步推進兩岸青年交流交往，更好傳承和弘揚中華文化，為兩岸和平發展與中華民族偉大復興作出更大貢獻。