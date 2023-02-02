台灣省不動產開發公會聯合會與大台中、大高雄、嘉義巿、台南巿、雲林縣等縣巿不動產開發公會，共同召開記者會，並無奈的表示，中南部業者的心聲，政府真的沒聽到，只好北上來開記者會，希望政府能夠重視業者的建議。

台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫表示，我們認同打炒房，但是房價上漲是因為土地及營建成本飆漲，政府用各種設限來打壓，建築業被污名化。他直言，新內閣自詡為「溫暖的內閣」，希望政府真正了解業者困境，讓民眾感受到新氣象。

近年政策大力推動淨零建築與ESG永續建築政策，大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，這些都會增加成本，舉例來說，若歐盟每噸碳收取約新台幣2500元的碳稅，一噸鋼的碳稅就超過5000元，以目前市價約2萬元來估算，將會增加2成以上的售價、水泥將會增加近3成售價。他說，這些業者都願意配合，但不能成本增加，政府卻又說房價太高，政府應該盡早廣知民眾並研擬因應對策。

苗栗縣不動產開發公會理事長沈林傑表示，讚成政府打炒房，但期望不要打到產業，建議政府應多與業者溝通，充份了解問題所在。