台灣職業籃球潘姓球員外遇女球迷，還說「没打砲了、濕不了了」，案發後他遭球隊釋出，他的妻子也向法院提告，要求潘、女球迷連帶賠償50萬元，台北地方法院一審判賠25萬元，北院二審考量2人對潘妻的婚姻破壞、影響甚鉅，改判2人應賠償30萬元確定。

潘妻提告主張，與潘男在2018年3月26日結婚，育有1子，不料對方未體恤她對家庭的付出，從2021年2月起與梁姓女子交往，雙方並於通訊軟體中以「老公」、「老婆」相稱、「我們五天没打砲了、濕不了了、没有魅力了、没有性慾了」

潘妻說，2人還說「你現在表現這麼愛我」、「昨天抱不夠、晚上再來、我只要你」、「你要不要去問看看你跟你老婆能不能成功離婚..哈哈哈」等語聯繫，可清晰辨識2人有親密擁抱、接吻、性交等逾越朋友交遊等一般社交行為之不正常往來。

她主張，2人肌膚之親，其行為已逾社會一般通念下配偶所能容忍之範圍，足以破壞她就婚姻共同生活圓滿安全及幸福，及互守誠實義務而建立之感情上確信與歸屬，2人應連帶給付她慰撫金50萬元。

台北地院認為，潘妻因此事件受極大之打擊，精神痛苦非常，並潘男另有離婚事件於法院審理，潘男及梁女之行為對上訴人婚姻破壞、影響甚鉅，判決連帶賠償30萬元確定。