網友留言。（圖／截自臉書）

何時普發現金6000元引發全民關注。民進黨立院黨團總召柯建銘昨（1）日透露，根據立法程序，特別條例通過後，預算案最快4月4日完成三讀，最快4月10日當周才能發放現金。此消息引熱議，許多網友質疑柯的角色及身分，作為民進黨立院黨團總召怎能代為宣達這麼重要的事？網友更開始協尋新任行政院長陳建仁，認為柯恐已僭越閣揆職權。

柯建銘指出，「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」備詢後審查1個月，預估4月4日當周可以完成三讀，這些程序無法免除；他也強調，付委審查時，立院各委員會的召委要選出來，這部分立法院選舉時程也要同步配合；媒體追問，最快何時能發現金，柯建銘回應，大概4月第二周。

不過，昨天國發會主委龔明鑫卻在節目上表示，最快3月能發放現金。對此，柯建銘竟直言這是「亂講一通」，稱他們不懂搞不清楚狀況，立法院的程序行政部門搞不清楚。

柯建銘的言論引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「這種是不是該行政院長出來宣布嗎？」「重要政策，盡給這些派系頭來宣布發言，執政者亂了套誇張至極，也再次證明建仁就是傀儡」、「陳建仁在哪？」「他是誰？憑什麼宣布這麼重大的政策？建仁在哪裡」、「預計是麥卡錫來台那周（如果有來的話），軍演+發6000，平衡一下？」