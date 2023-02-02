小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國聯邦準備理事會（Fed）於(2)日凌晨決議升息1碼，符合市場預期，通膨已減緩，美股尾盤黑翻紅。Fed主席鮑爾表示，「抑制通膨取得了進展，我們現在可以首次說，通膨減緩的過程已經開始。」聯準會正在討論再升息數次至限制性水平，之後就暫停升息。鮑爾指出，雖然最近有關物價壓力的資料令人鼓舞，但「現在宣佈戰勝通膨為時過早」，若經濟情況符合預期，預計不會在2023年降息。

【1】戰勝通膨「為時過早」 鮑爾再放鷹：別指望2023年會降息

美國聯邦準備理事會（Fed）於(2)日凌晨決議升息1碼，符合市場預期；最新聲明指出，通膨雖然已經稍微緩解，但仍處在高點，「持續升息」是適當的。聯準會主席鮑爾指出，雖然通膨減緩的過程已開始，但「現在宣佈戰勝通膨為時過早」，不要指望2023年會降息。

【2】３都預售屋價驚見回跌

房市利空接踵而來，房價也終於出現鬆動！2月1日出爐的去（2022）年第四季國泰房地產指數顯示，桃園、新竹、高雄，都從史上最高點開始反轉，向下走跌，季跌幅分別為13.06％、6.72％、1.29％，全台不少都會區，也出現「價量背離」格局。

【3】貨櫃雙雄：海運面臨3大挑戰

全國航運界1日舉行新春團拜，貨櫃雙雄董座對海運景氣看法受矚目。全國船聯會理事長、長榮海運董座張衍義表示，海運業歷經兩年獲利破紀錄榮景後，今年將面臨全球經貿下滑、運價走跌、艙位供給增加等三大挑戰，若經濟沒有跟上，除非船公司大幅調整運力，否則削價戰持續，影響船公司獲利，小型航商甚至可能虧損。

【4】陸半導體上市公司 去年近半喊虧

行業不景氣加上美國祭出針對性制裁，截至1月底近百家陸股半導體上市公司披露2022年業績預告顯示，近半數公司預告業績虧損，虧損規模最大或達到人民幣（下同）9億元。

【5】英特爾落難 執行長帶頭砍薪25％

陷入營運困境的晶片巨擘英特爾（Intel）周二（ 1月31日）宣布大規模減薪，執行長季辛格（Pat Gelsinger）底薪大削25％，行政領導團隊減薪15％，高層管理人員削減10％，中層管理人員減5％，3月起生效。