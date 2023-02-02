兩性專家欣西亞平時除了分享自身婚姻經驗，也會暢聊男女私密話題，因此被封為「性愛教官」，近來被網友問及結婚後，是否有做過讓自己高潮的事情?對此，她列出多點回應對方，更強調「只是男人有沒有心、要不要做而已」。

欣西亞於臉書曬出與網友的對話截圖，只見對方詢問她「你嫁老公做那些事有高潮過嗎」，她先是回應對方：「兩個深愛彼此，光是談戀愛就高潮不斷了啊」，簡短一句話曬盡恩愛，接著指出讓女人高潮的事情超級多，像是「老公主動照顧小孩，讓老婆獨自出去放風」、「前戲多上心，不要只顧自己爽完洗洗睡」，強調上述事情做起來不難，重點在於「只是男人有沒有心、要不要做而已」。

欣西亞被網友詢問婚後是否高潮過?她高EQ列出四點回應。（欣西亞和Shane任翔臉書）

話鋒一轉，欣西亞不忘提醒所有女性「人是互相的」，開口要求男人付出或給予高潮前，得先捫心自問「憑什麼」，總不能永遠要求男人付出，自己坐享其成就好，畢竟天底下沒有這麼好的事，接著強調「寫兩性的我講求的是公平二字」。

對於欣西亞一番言論，讓網友大表認同：「對於要常煮食的我來說，不用我煮就可以達到高潮」、「將心比心很重要」、「只要男人把女人的話都放心上並且去做，跟這男人在一起的每分每秒都是高潮」、「我是比較物質啦，光是有出錢就能讓我高潮不斷」、「買東西付錢不囉嗦的樣子就可以」。