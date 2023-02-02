大陸央視新聞用戶端2日報導，大陸最大的糧油企業中糧福臨門公司2月1日舉行引入戰略投資者簽約儀式，這也是近年來中國最大的私募股權融資項目。

此次融資共募集來自社保基金等海內外投資者資金210億元（人民幣，下同，約合新台幣924億元），中糧集團已將旗下最核心的糧油資產注入中糧福臨門公司，這標誌著中國向打造世界一流大糧商目標又邁進關鍵性一大步。

中國糧食行業協會副會長兼祕書長任智指出，這次引入的戰略投資者，包括大陸國內外相關領域的龍頭企業和優質資源，完成了全產業鏈的貫通。藉助本次引戰融資，將進一步增強產業鏈及供應鏈的競爭能力，帶動中國整體糧食行業高品質發展，把中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

《上海證券報》報導，中糧福臨門攜手社保基金會、中遠海控、中國誠通國調基金、中國人壽資管、中國政企基金、中投公司、厚樸投資、淡馬錫、亞賦資本等新老投資人共同組建了一支由大陸國有資本與國際資本等多種所有制資本互促互進的「聯合艦隊」。

中遠海控公告顯示，本次增資後，中糧福臨門將繼續由中糧集團等中糧股東持股約69.83％、中遠海控持股約5.81％、其他股東合計持股約24.36％。

早在2014年，中糧就聯合厚樸、中投公司、淡馬錫等國際投資人投資中糧國際，開始構建全球糧油購銷網路。2020年順利實施港股上市公司中國糧油退市後，中糧集團於2021年將中糧國際、中國糧油等優質農糧資產注入中糧福臨門，進一步加快了推動國內外上下游農糧核心主業一體化整合步伐。

據報導，目前中糧福臨門已經建立起布局全球的農糧供應鏈，擁有覆蓋中國消費市場的廚房食品加工、品牌銷售網路，公司旗下食品加工及品牌銷售業務的主要產品包括米麵食品、食用油、啤酒麥芽和飼料原料等，全球農糧供應鏈業務的主要產品包括大豆、玉米、小麥等糧油商品，棉花、咖啡、食糖等軟商品，以及物流運輸等供應鏈支援服務。

中糧集團董事長呂軍表示，此次中糧福臨門成功引入注重長遠發展、專業能力強、市場地位高的戰略投資者，為公司的長遠發展注入了新的動力，朝著世界一流大糧商的宏偉目標邁出了新的堅實一步。