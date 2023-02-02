資深媒體人呂文婉說話風格一針見血，以犀利言詞與葷素不忌的話題，深受觀眾的喜愛，儘管已經超過50歲，保養有方的她被外界封為「美魔女」。常上談話性節目的她，日前卻自爆自己對於某個「身體部位」感到十分自卑，而且每次看就讓她感覺像是已經80歲了。

呂文婉日前上節目《新聞挖挖哇》表示，自己的手儘管看起來很修長，但實際上就像是人家俗稱的「雞爪手」，甚至還描述自己「紅中帶皺，感覺好像缺了一層膜」，她也自曝這是因為她從小患有「魚鱗症」，導致她小學時期非常自卑，時常都會握緊拳頭，即便長大出社會工作採訪，有人想和她握手，但自己卻害怕伸出手來。

呂文婉還提到，曾經有個演藝圈中的大哥直接拉起她的手說：「妳的臉看起來像20幾歲，但是妳的手卻差不多是80幾歲」，在跟其他人握手時，呂文婉透露對方一碰到她的手就露出震驚的表情，自己感到很受傷，她也感嘆表示：「自己還在跟身體和解。」

呂文婉首度公開不為人知身體缺憾，坦言很自卑。(影片來源/新聞挖挖哇 Youtube)

其實在日常生活中，呂文婉的手也造成了很多問題，「因為它沒有摩擦力、它沒有手汗，所以我常常會把杯子打翻」，就連塑膠袋也搓不開，曾經有導播想要近距離特寫她的手，但發現呂文婉的手部狀況，「大叫其他工作人員拿護手霜給我擦一下」，讓她不禁苦笑：「其實這個是沒有用的。」