新內閣日前剛上任，駐美代表蕭美琴獲留任，持續協助台灣與美國進行溝通。民眾黨前立委蔡壁如就爆料，因為蕭美琴深獲美國信任德關係，因此不論民進黨最後派出誰選2024總統，搭配的副手一定都會是她。

蔡壁如昨（1）日在網路節目《新聞不芹菜》表示，雖然民進黨目前看起來定於一尊，會由副總統、民進黨主席賴清德出戰2024總統大選，但賴的問題就是曾自稱「務實的台獨工作者」，且還有「台獨金孫」這個鮮明的身分，可能會讓美國不放心。

蔡壁如爆料，近日有「馬路消息」指出，不論民進黨最後是派賴清德或是新閣揆陳建仁選總統，搭配的副手都會是蕭美琴，因為蕭是一位很受美國信賴、認可的駐美代表，若由她擔任副手，美國會認為至少有一個可控且可溝通的對象。

主持人黃光芹則坦承，她也有聽聞相關消息，甚至還爆料另一個馬路消息，稱過去支持總統蔡英文的台灣僑胞組織FAPA（台灣人公共事務會），目前雖然還不確定到底會支持賴清德還是陳建仁，但他們已有一個想法，「萬一最不幸這次沒選上，下次是不是小英再上陣」，讓蔡壁如聽完後當場嚇了一跳。