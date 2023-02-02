憑著《飯飯之交》、《賈伯斯》等電影走紅的好萊塢知名男星艾希頓庫奇（Ashton Kutcher），近期因發現自己罹患罕見疾病「血管炎」，一度失聰、失明、不良於行，讓他幾乎快要消失在螢光幕前，目前持續在調養當中。而過去曾與女星黛咪摩爾（Demi Moore）有過一段婚姻的他，在離婚多年後也被黛咪摩爾寫進她的自傳中，不過近日艾希頓庫奇接受媒體採訪時坦承「當時真的會被氣死」。

艾希頓庫奇在2013年結束與黛咪摩爾8年的姊弟戀婚姻後，隨即在2015年與《黑天鵝》女星蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）因戲相戀、結婚並陸續生下兩名孩子，開始低調的家庭生活。不過，黛咪摩爾在2019年所發行的自傳中除了提到她自己的家庭外，也透露艾希頓庫奇曾多次欺騙她，讓她很受傷，讓艾希頓庫奇再度成為媒體追逐的目標。

而因病休養多時的艾希頓庫奇近日接受美版《君子雜誌》（Esquire）訪問時，被問到關於前妻黛咪摩爾自傳時的內容，艾希頓庫奇則回應自己其實對於前妻寫了什麼不會發表任何意見，但他依稀記得兩人在離婚時他同樣感到相當挫敗，因為他們當初對外宣布交往時，他很明確地感覺到自己的人生徹底被改變，當然離婚時也是一樣。

不過黛咪摩爾發表自傳時，艾希頓庫奇已再婚並有兩個孩子，而本來就很討厭被媒體跟拍的他，原本以為自己已經好不容易找到一個讓媒體都能放過他與妻小的地方，沒想到隔天狗仔隊卻全跑到小孩的學校堵人，讓他當下氣炸，但艾希頓庫奇深知造成這個亂象的原因自己也有份，因此他只求媒體不要再侵犯他家人及孩子的隱私。