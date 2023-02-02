台股今（2日）以15508.83點開出，上漲超過百點，隨後漲幅擴大至逾130點，台積電漲10元觸及540元，聯發科漲23元觸及747元。

台股昨（1日）止跌，上漲154.93點收在15420.13點，成交值為2336.78億。三大法人同步買超，合計買超121.98億，自營商買超11.54億，投信買超7.93億，外資及陸資買超102.51億。

聯準會周三僅升息1碼，且鮑爾透露，今年仍不適合降息，通膨已開始出現和緩，央行還有很多工作要做，現在宣告勝利太早，仍有機會實現軟著陸，此番言論刺激美股四大指數翻紅。

道瓊終場上漲6.92點（或0.02%）至34092.96點，那斯達克指數漲231.77點（或2%）至11816.32點，標普500指數上揚42.61點（或1.05%）至4119.21點，費城半導體漲151.55點（或5.19%）至3073.47點。