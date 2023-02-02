美國商務部上月15日將中國記憶體晶片龍頭長江存儲列入貿易黑名單，有媒體披露，長江存儲正在裁員，比例可能多達10%。

《南華早報》引述消息人士說法指出，長江存儲2022年的績效評估中，因「表現不佳」而被解僱的員工，約占總數10%。企業註冊數據庫企查查顯示，長江存儲擁有近6000名員工，如果此消息為真，裁員人數將達到數百人。

一名長江存儲員工透露，裁員幾乎影響到「所有部門」，裁員人數從5%到10%不等。此前，這名員工曾公開爆料他在1月16日接到裁員通知，得在2月28日走人，整個過程相當突然。更誇張的是，他必須賠償以員工福利價購買的房價差額，高達40多萬元人民幣，且3年內必須償還完畢，否則法院見。

半導體研究機構TechInsights副董事長G. Dan Hutcheson表示，長江存儲被列入黑名單，不會降低目前的產量，但公司與美國供應商的接觸將受到限制，未來研發與生產陷入停滯。研究機構集邦（TrendForce）則認為，未來長江存儲可能被迫放棄3D快閃記憶體業務，退回生產2D快閃記憶體，甚至轉型為成熟製程邏輯IC供應商。