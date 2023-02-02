71歲「綜藝大哥大」張菲以幽默風趣且具個人特色的主持風格，深受台灣觀眾喜愛，不過在2018年節目收攤後便淡出演藝圈，戶籍也遷到花蓮過上半退休生活，而先前張菲姐姐恆述法師曾透露弟弟有在考慮復出，對此，經紀人也出面解答了。

張菲自2018年《綜藝菲常讚》熄燈之後便鮮少出現在螢光幕前，而他在春節期間，意外被網友捕捉到現身新北石門，依舊留招牌大鬍子的他，看起來氣色相當好，也親切的與粉絲合影，照片曝光後掀起網友討論，根據《三立新聞網》報導，張菲姐姐恆述法師透露，張菲有考慮復出，但卻擔心自己年事已高，接著表示，自己有鼓勵他並提議兩人可以合體。

張菲春節期間意外被網友捕捉到現身新北石門。（圖／截圖自《石門人的天地》社團）

對此，根據《壹蘋新聞網》報導，張菲經紀人徐慧玲也證實，張菲的確有意願，不過還是要看機會和緣分，也透露因為疫情的緣故原本會到處玩的張菲，近期也都在台北，至於費玉清她則表示不會再復出。

經紀人透露費玉清不會再復出。（圖／中時資料照）

除此之外，過去曾與張菲合作10年節目《綜藝大哥大》的製作人李慧蘭，在接受《自由時報》訪問時也表示想和他再次合作，也分析張菲相當重視時間和環境兩個條件，認為只要條件對了，菲哥就會復出。