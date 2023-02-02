網友留言。（圖／截自臉書）

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有「藍營空戰天后」之稱，去年以選區第一高票連任的的國民黨台北市議員徐巧芯，昨（1）日正式宣布投入國民黨「信義／南松山」選區立委初選。徐強調自己的年輕、戰力優勢，並預告只要她進立法院，就會把民進黨這8年被鎖住的歷史一一解密，例如總統蔡英文的政大升等論文。大批網友一聽到「解密論文」瞬間嗨翻，更有不少深藍資深粉絲親暱稱呼該選區現任立委費鴻泰為「老費」，表示自己從年輕一路投費投到都含飴弄孫了，呼籲費也一起「退休吧」。

徐巧芯昨日早上8時許在臉書發文，正式宣布將投入國民黨「信義／南松山」選區立委初選。

徐巧芯強調，她有5大政見與優勢，尤其她能寫、敢講、能戰、聲量高，如果進到國會，就是國民黨的即戰力。即使國民黨2024全面執政，她也保證不會放過民進黨這8年的黑幕，會當一個「考古學家」，把這段被鎖住的歷史一一解密，包括蔡英文的政大升等論文、疫苗採購的資料、《放言》跟中油台電的合作案等，她都會要求政府部門一一交出資料，分析統整後，公布在網路上讓全台灣的人民都可以看到真相，就像蜜獾一樣緊咬，一個都不會放過。

大批網友一聽到「解密論文」4個字瞬間嗨翻，紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「鴻泰兄，當年選你當市議員的我都退休含飴弄孫了，你也該歇歇，就交棒給年輕的一輩吧」、「老費啊！我從年輕一路投你投到如今老朽，也算跟你一起成長的，我們一起退休吧」、「費老，您就退了吧」、「請資深立委禮讓青年才俊，可退居幕後指導」、「如果可以解密，那現在國民黨立委情何以堪」。