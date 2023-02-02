氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(1日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一週無強冷空氣，鋒面常在台灣北部海面至華南一帶活動，其前緣雲系時而南移，為北台灣天氣帶來頻仍的變化；此種型態，模式模擬的「不確定性」會提高，也會不斷調整，應隨時注意最新的資料。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，今(2)日東北風增強，大台北及東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台稍轉涼，中南部白天舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大，各地區平地氣溫：北部14至20度，中部13至26度，南部13至27度，東部13至24度。明(3日)東北風減弱，北台氣溫略回升，降雨範圍縮小，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，桃園以南晴朗穩定。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六(4日)至元宵(5日)上午鋒面前鬆散雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨的機率。元宵下午至下週一(6日)北部及東半部仍有局部短暫雨。下週二(7日)鋒面前雲系再度移入，中部以北轉有局部短暫雨。下週三(8日)雲系減弱，降雨減緩，氣溫略升。北台灣幾乎一日一變，「不確定性」很大，應持續觀察。