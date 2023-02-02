百萬網紅YouTuber「白癡公主」憑藉獨特的幽默感及無俚頭的模仿，吸引一大票粉絲喜愛，人氣火爆。豈料日前才逗趣模仿《窒友梅根》的她，近日卻在IG上透露因關節較大，一枚戒指卡在手上長達半年都拿不下來，直言：「差點截肢」，讓粉絲嚇壞。

白癡公主昨(1)日在IG上更新一則貼文，並曬出兩張「手指腫脹」照，寫下：「從去年春天開始卡了整整半年有。」指出自己曾買下一枚三環戒，誰料無名指上的戒指竟再也拿不下來，讓她相當痛苦，連有拍攝工作也僅能想辦法用其他手指擋住，或是後期修掉，造成不少困擾。

對此，白癡公主只好祭出「年終獎金8個月」的高額懸賞，讓辦公室的小夥伴的集思廣益，試圖解決這個惹人心煩的東西，然而都以失敗告終，還一度讓她的手指腫脹發紫，畫面看起來相當可怕。

最後，白癡公主僅能尋找「專業人士」幫助，找來消防隊忍痛破壞戒指，並在個人YT頻道上曬出相關影片，短短時間內便吸引多達23萬人次觀看，更有網友提供相關知識，指出：「普遍右手會比左手還大(有可能是因為慣用手)，換手戴記得要注意喔」、「一開始發現卡住 就要趕緊就醫或是趕緊找消防同仁幫忙唷，因為會發紫代表血液循環已經有問題了」、「直接找消防隊可以免受皮肉之痛。」