44歲胡姓男子於1月30日酒駕，楠梓警方發現他將汽車停在右昌森林公園內的行人步道上。經詢問發現胡男全身散發酒氣，酒測值達每公升1.16毫克，當場以公共危險罪逮捕。由於公園內的步道只有一個車身寬，令警方直說不可思議。

楠梓分局加昌派出所員警在1月30日晚間9時30分許在楠梓右昌森林公園內發現一輛自小客車，上前詢問後，當晚胡男聚餐時喝了幾杯啤酒，但他之後酒駕，回到住家附近一時迷糊，誤把德民路上的右昌森林公園入口看成了停車場入口。

胡姓男子於1月30日晚間酒後駕車一路開進右昌森林公園內，他誤把公園的行人步道（圖）當成道路行駛。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

胡男駕駛汽車一路開進公園，直到遇到柵欄阻隔才停下，該地點近後昌新路58巷。警方發現，該步道沿線寬幅狹窄，且中間經過多個S型彎道，一不小心還可能跌落邊坡，其駕駛難度比考汽車駕照還高。這也讓到場的員警不斷詢問胡男到底是怎麼開進來的，直呼不可思議。

警方訊後，依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。警方也呼籲，疫情逐漸解封後，飲宴機會增多，在寒冬下有些民眾也會食用藥酒進補，奉勸民眾不要心存僥倖，酒後請勿駕駛汽機車。警方將持續取締酒駕。

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