魚水之歡能讓夫妻的感情加溫，一名女網友表示，和先生相差10歲，雖然先生年紀較大，但外型保養得很好，她最近變得非常怕先生找她親吻、做愛，兩人已有2個月沒有房事，讓她煩惱該不該離婚，貼文引發網友議論，不少人建議她和先生一起去諮商治療。

原PO昨（1）日於論壇《Dcard》指出，今年35歲，先生45歲，兩人結婚5年，育有一個孩子，先生是好丈夫、好父親，雖然大她10歲，但外型保養得宜，是不少女生的理想型。她說，這一兩年對先生愈來愈無感，先生親吻她都會偷偷跑去廁所洗嘴巴，就連半夜也很怕先生突然撲上來，「對先生已有點像家人的感覺，就像不會想跟哥哥或弟弟做愛一樣。」

原PO表示，平日有工作，小孩給保母照顧不會感到疲累，自己也並非性冷感，因為她有慾望時，也會看A片解決生理需求，但就是不想和先生做愛，對其他異性也沒興趣，久而久之先生看她「性趣缺缺」也沒再找她，已2個月沒有「夫妻生活」。

原PO說，和先生平常沒有爭吵也會聊天，「這樣維持婚姻的意義在哪裡？我覺得他很可憐，若他外面有小三我也不會生氣，但我不會生氣的話，應該是不愛他了吧？該離婚嗎？我這種老婆真的好雷。」

原PO的煩惱曝光，網友也給出建議，「去看醫師諮詢，找先生一起談談」、「有沒有跟先生聊過啊？這樣感覺有點糟糕，要不試著諮商看看？」、「先心理諮商或一起去諮詢，真不行就討論性需求他怎樣解決，除了這之外其他互動都很良好，未必要因為單一條件不合而離婚」、「老公確實很可憐，有跟他提這件事嗎？一直被愛人拒絕，真的很令人難過」。