樂壇天后「Coco」李玟2011年與加拿大籍富商老公Bruce結婚，上月港媒報導兩人婚姻關係已降到冰點，Bruce跟其他嫩妹過從甚密，讓李玟決定分居，兩個繼女還對她不聞不問，更讓李玟心死，外界好奇李玟過去常分享和家人合影，為何得不到繼女的支持？媒體人陳玲玲在節目上表示，其實李玟和Bruce交往時，男方還在上一段婚姻，因此對兩位繼女來說，李玟也算是導致她們父母離婚的原因之一，才會無法跟李玟培養出真正家人的感情，但對此說法，李玟方面暫無回應，不知真偽。

陳玲玲日前在《新聞挖挖哇》表示，近期看到李玟暴瘦進醫院治療的照片，她指出李玟其實年輕時傳出骨盆錯位，其實無法跳舞，但因為太愛舞台，總是硬著頭皮完成表演，如今腳受傷可能與骨盆錯位也有關係，又因為李玟病重，老公Bruce似乎不在身邊，才讓兩人婚變傳聞又起。

外傳李玟若離婚，有可能得淨身出戶，陳玲玲表示，就她所知，李玟和老公結婚前沒有簽婚前協議書，雙方是在派對上認識，交往8年後結婚，過程中Bruce多次和李玟求婚，李玟都沒有答應，「因為Bruce那時候有老婆」，男方發誓會結束上段婚姻，才讓李玟點頭願意結婚。

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因此，李玟和Bruce鬧翻後，兩位繼女才沒選擇站在李玟這邊，雖然疑似不忠的是自己爸爸，但對兩個繼女來說，李玟算是讓她們父母親離婚的原因，「那李玟就算妳再怎麼對她們好，妳算是傷害她們家庭的人」，至於李玟是否真的得淨身出戶？陳玲玲認為兩人婚後真的度過一段甜蜜期，Bruce對外都宣傳是夫妻一起投資賺錢，不分彼此，她認為Bruce應該不會這麼狠，但就算是Bruce真的狠心不給李玟任何一塊錢，她相信以李玟自己的財力應該也不會太慘，拿不拿贍養費應該都沒差。