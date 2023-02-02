★四大指數

美股道瓊上漲6.92點或0.02%，收34,092.96點。

NASDAQ上漲231.77點或2.00%，收11,816.32點。

S&P500上漲42.61點或1.05%，收4,119.21點。

費城半導體上漲151.55點或5.19%，收3,073.47點。

★消息

聯準會主席鮑爾表示，要把大漲的通膨降到2%目標不變，從歷史上可知，寬鬆政策不應太早實施，升息的影響性尚未全面顯現，故還需要做更多。同時，穩定物價也是經濟成長的基本之一。為達到一定的限制性，日後持續升息是合宜的。

鮑爾指出，從勞動力市場數據來看還是蠻強勁的，欣慰的是現在通膨已出現降溫。不過，若說通膨真的已經開始下降的話，還需要很多證據來證明。因此，說已經戰勝大漲的通膨尚屬言之過早。

在聯準會公布最新政策利率以及鮑爾發表談話後，美國公債殖利率跌勢擴大，10年期的一度大跌14個基本點至3.39%，創元月19日以來最低。同時，兩年期的也下跌超過12個基本點至4.08%，近兩周上漲的幅度全部化為烏有。

美國小非農ADP元月民企就業報告只有新增10.6萬人，與預期19萬以及前一個月23.5萬相差頗大。主要原因是因為冬季洪水以及冰雪大風暴等惡劣天候影響所致。不過，薪資年增7.3%表示人力市場依舊強勁。

美國2022年12月JOLTS（職缺與勞動力流動）超乎預期增至1101.2萬，高於前值1044萬，顯示人力供應仍然吃緊，因為聯準會一直把勞動力市場是否強勁當作政策利率決議的重要參考項目之一。

★分析

華爾街日報專門報導聯準會動態的記者Nick Timiraos認為，為了打壓通膨，聯準會暗示3月下旬將會再次升息。聯準會雖承認通膨相關數據有所改善，但似乎沒有達到要求。

加拿大道明證券指出，聯準會這次感覺偏向升息的鷹派，在調高利率1碼之後，日後既定會議時應該都還會升息。萬一此次升息周期的終端利率進一步走高，對高風險資產來說不是個好消息。

★類股

標普500內11大類股齊揚，科技類股漲2.29%最多，非必需消費類股漲1.89%，通訊服務類股也漲1.35%。其它像必需消費品、房地產以及工業等漲幅則不到1%。

★重磅股

大型科技族群尾盤翻紅，元宇宙Meta下跌超過1%後收漲近3%，創4個半月新高。亞馬遜跌近2%後收漲2%至3個月新高。蘋果跌2%後漲0.8%，接近8周高位。微軟跌近1%後收漲2%，寫6周高點。奈飛上漲超過2%，谷歌Alphabet跌1%後上漲1.6%，特斯拉跌2%後也漲近5%，來到8周新高。

晶片類股齊漲。費城半導體指數飆漲超過5%，在政策利率公布後，衝破3000點整數關卡，創2022年8月15日以來新高。其中，剛宣布減薪的英特爾上漲近3%，AMD上漲超過12%來到4個半月高點。

★焦點股

元宇宙Meta上季營收321.7億美元，超過預估值316.5億美元。同時，活躍用戶數目達29.6億與預期29.8億差不多。至於Facebook單日活躍用戶數為20億，高過預期19.8億。

另外，宣布要祭出400億美元庫藏股計畫的Meta，預估本季營收為260至285億美元之間，市場預估為272.5億美元。Meta盤後股價，一度狂升約20%。

新冠疫情受惠股之一的智慧健身器材業者Peloton，股價爆漲約27%，至近9個月新高。上季營收雖年減30%但比預期要好很多，凈虧金額也在縮小。另外，訂閱方面的營收已連續3季大於硬體銷售量。

將裁員6%的電動車業者Rivian表示，因每生產1輛新車都在虧損，為了實現長期目標，必須將資源集中在提升以及實現獲利道路上。Rivian在裁員前有1.4萬名左右員工，削減6%人力代表約840名員工將丟掉工作。

★台股ADR

台積電上漲2.01美元或2.17%，收94.74美元，換算台股價格為567.78元。

聯電上漲0.37美元或4.55%，收8.50美元，換算台股價格為50.94元。

日月光上漲0.35美元或4.86%，收7.55美元，換算台股價格為113.12元。

中華電信上漲0.54美元或1.46%，收37.59美元，換算台股價格為112.64元。