吳姓男子日前在豐原警分局頂街派出所外徘徊，形跡十分可疑，警方透過電腦查證該車係失竊車輛後，隨即驅車追緝逮捕到案。(警方提供／陳世宗台中傳真)

竊車賊派出所前行蹤敗露 循線逮捕

63歲的吳姓男子，日前在豐原警分局頂街派出所外徘徊形跡十分可疑，警方欲上前盤查時，吳男卻駕車逃離，警方透過警用電腦查證該車係失竊車輛後，隨即驅車追緝。警方指出，員警於豐原區復興路附近巷弄內找到吳男，他坦承車輛係其所偷竊；警方人別確認後，依規定將其逮捕歸案送辦。

警方指出，豐原分局頂街派出所警員林家慶，於日前上午6時15分許，在所擔服值班勤務時，見派出所外有1名形跡可疑男子不斷徘徊；且在寒冷天氣赤腳行走，引起林員注意欲上前盤查時，該名男子見狀立刻駕車逃離，林員立刻以警用電腦查詢該車車號，該車竟是半小時前，於苗栗縣三義鄉所報失竊車輛。

林員先請所內同仁代為值班，即刻與警員林柏翔驅車追緝，旋即於6時30分在豐原區復興路旁發現竊嫌所棄的失竊車輛，進一步搜查乃於巷弄內緝獲吳姓男子；依程序帶返所調查，吳嫌坦承該車是其所竊無誤。全案調查完竣，依違反刑法竊盜罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦。

警方表示，員警與失主聯繫，該車主稱因開車勞累，下車到超商買杯咖啡，想說很快就出來，貪圖方便未熄火，何況這麼冷的大清晨哪會有人？豈知一瞬間就被偷開走，真的有如晴天霹靂般，讓人不敢置信。感謝警方機敏警覺，主動積極的辦案，他找到愛車，真的感動到難以置信，心情如同洗了三溫暖般。

豐原分局長劉其賢表示，民眾下車切莫貪圖方便掉以輕心，應隨時鎖門，魔鬼都是藏在細微處，凡事小心勿嫌煩，勿給竊嫌可趁之機進而後悔莫及。