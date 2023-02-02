延續動漫展熱潮，各大電商也趁著《灌籃高手》衝破票房的同時，力推漫畫與動畫周邊商品。PChome 24h購物站上的動漫周邊商品買氣於農曆年假期間一路攀升，年節期間較平日一周銷量成長40%，最熱賣的莫過於熱映中的《灌籃高手》限量預購模型，買氣較去年飆升90%，現象級動畫大作《咒術迴戰》及在超人氣的《間諜家家酒》銷量也有50%的成長。

PChome 24h購物的《灌籃高手》完全版：電影上映紀念套書（全24冊），28日前透過LINE導購並選擇信用卡付款，即享刷卡5%加導購2%回饋，折扣後7905元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的預購萬代超合金《水星的魔女》風靈鋼彈，28日前特價6999元。（PChome 24h購物提供）

為延續熱潮15日前推出「國際玩具動漫展」，參展商品下殺5折起，下單最高享10% P幣回饋，首推90年代的青春經典「灌籃高手完全版：電影上映紀念套書（全24冊）」，套組包含台灣獨家防潑水海報和井上老師全新設計的限定款書衣，指定日透過LINE導購並選擇信用卡付款，即享刷卡5%加導購2%回饋，還有去年首播動畫《機動戰士GUNDAM 水星的魔女》中主角駕駛的機動戰士「萬代超合金水星的魔女 風靈鋼彈」，28日前也享特價6999元。

PChome 24h購物的萬代 PG 1/60 RX-78-2鋼彈，28日前特價8999元。（PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩拍賣的《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》收藏海報，原價300元，特價250元。（Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩超級商城的《灌籃高手》Asics三井壽復古籃球鞋，原價3580元 ，特價2986元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩購物上也《灌籃高手》的關鍵字熱搜量也較上個月攀升5倍，《灌籃高手完全版》漫畫本月銷量更是達雙倍成長，足見電影點燃粉絲的籃球魂，此外就連相關周邊動漫商品，像是Asics三井壽復古籃球鞋、灌籃高手電影上映紀念套書等都是近期相當受歡迎的人氣新品。

momo書店的《歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇》6 特裝版，特價1000元。（momo書店提供）

momo書店的《孤獨搖滾！》（首刷限定版）2，原價210元，活動價178元。（momo書店提供）

momo書店也在28日前舉辦「線上漫畫博覽會」，活動商品最低5折起，指定參展商品再享滿499元9折優惠，帶動近一周動漫買氣超過85%，除了因動畫播出掀高人氣的《間諜家家酒》、《孤獨搖滾！》等原著漫畫持續展現高人氣，輕小說如《刀劍神域》、《歡迎來到實力至上主義的教室 2年級篇》等也皆熱銷，特別像附限量贈品或具紀念價值的特裝版、首刷限定版商品更是粉絲們的下單首選。

樂天市場上風之谷玩具的《鬼滅之刃》睡眠公仔，550元。（樂天市場提供）

樂天市場也是以《灌籃高手》周邊站上銷售排行冠軍，還有人氣極高的動漫作品《鏈鋸人》、《鬼滅之刃》、《寶可夢》等周邊也相當受歡迎，帶動站上動漫周邊商品買氣較去年動漫節時期突破一倍成長，加上經典電影《灌籃高手》不只創下票房佳績，更出現漫迷搶購限量品的盛況，像DIGISM新推出的《灌籃高手》One and Only系列「湘北高中籃球隊 套組」，1月初上架後就掀起搶購潮，上映前已銷售一空，現店家也持續爭取補貨中，另外人氣依然居高不下的鬼滅之刃睡眠公仔，亦預期在2月推出全新的《鬼滅之刃》劇場版後，將再帶動一波買氣。