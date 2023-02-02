桃園市議員詹江村。（中時資料照）

國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧紛紛表態投入立委初選，高喊「世代交替」。國民黨桃園市議員詹江村則透露曾已通過黨內初選，未料黨中央稱他還年輕，直接片面取消他的資格，轉而徵召陳根德。詹江村感嘆表示，在國民黨難道背後沒有好老闆支持，注定一輩子只能選議員嗎？

詹江村昨(1)日在臉書指出，他上次參加桃園大檜溪、龜山、蘆竹立委初選，在已經通過初選情況下，他已花將近4百萬正式投入立委選舉，民調還贏鄭運鵬10幾個百分點，未料黨中央突然來一通電話，說他還年輕，直接片面取消已經通過初選資格的他，轉而徵召陳根德。詹江村直言，若他這次再參與立委初選也再度勝出，黨部會不會稱他年紀太大了，讓年輕人來，詹感嘆表示，國民黨難道背後沒有好老闆支持，沒有好爸爸栽培，就注定一輩子只能選議員嗎？

詹江村也提到，他記得第一次選議員時，地方黨部問他憑什麼選議員，並質疑他沒有宗親、沒有同鄉會，並要他出示存摺來證明他有能力支應選舉費用。詹江村說在國民黨地方黨部揚言如果他執意參選，將不給予配票的情況下，當時他拿下國民黨被提名的候選人第一名當選。

不過詹江村說在各層級選舉，沒被提名憤而直接離開國民黨的人比比皆是，縱然如此，他也不曾離開國民黨，更不曾因為國民黨衰敗的時候，就不敢說自己是國民黨議員，不曾左右搖擺，隨風轉舵。