英國央行準備在2日（四）接續第10次升息，投資者認為這次升息的級距大約落在4.25%至4.5%之間，以繼續對抗猛烈的通貨膨脹，據預測，英國經濟已經進入衰退期，並且比其他國家的經濟狀況還要更差，前英央行副總裁擔憂潛在的通膨根本還沒到來。

據《路透社》（Reuters）2日報導，2023年，英國經濟將進入衰退期，而且比其他國家的經濟狀況來的更差，失業率接近1974年以來的最低點，消費者和雇主的信心都很弱，不過房地產市場也降溫不少。英國還努力在適應脫歐以及新冠肺炎疫情的影響，而最近公共服務人員的罷工以及示威遊行，再次為經濟不景氣添了不少憂鬱感。

英國央行英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）說，去年10月消費者物價指數（CPI）自41年來11.1%的高點下降至12月的10.5%，顯示出物價飆升有希望出現緩解，但是基本的通貨膨脹率並沒有下降，而且工資正在以有史以來最快的速度增長，而且在新冠肺炎疫情期間，國家直接干預了工資並扭曲了數據。英國央行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）警告說，物價增長將維持在2%的目標之上。

前英國央行副總裁基維（John Gieve）告訴《泰晤士報》（Times）：「我更擔心潛在的通脹壓力遠遠沒有發揮出來，」「尤其是，當前的工資正在不斷上漲的情況下。」

投資者認為，2月2日（四）格林威治時間12點將再次升息0.5%，使央行利息增加到4.0%，這是2008年以來的最高水平，不過有一些人認為有很小的機會採取0.25%的移動，大致上就在這個區間。而今年的高峰可能會在今年6月達到4.5%的峰值。

美國聯邦儲備委員（FED）1日（三）放緩了升息的步伐，決定只增加0.25%，但表示預計還需要進一步加息。而歐洲央行（ECB）也將在本週將利息提高半個百分點至2.5%，投資者的主要問題是它將發出多少更多的緊縮信號。