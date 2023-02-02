訂閱數達百萬的知名美國Youtuber莫彩曦與老公Adam，以一口流利中文在影片中分享台美文化差異深受台灣觀眾喜愛，日前莫彩曦帶著弟弟到台灣旅遊，在最新一集影片中他們三人在台灣玩起美國流行的「上銬挑戰」，結果卻違反台灣法律遭警方攔下。

近日莫彩曦在新片中與老公、弟弟三人突發奇想大玩在美國相當流行的「上銬挑戰」，並買來真的「鋼鐵手銬」，接著她提到，在美國萬聖節商店或是網購就可輕易買到手銬；挑戰開始後，三人便銬在一起到早餐店用餐，隨後到公園運動，沒想到過程中卻遭警察攔檢，並提醒「台灣公共場所不能用手銬，這東西要沒收，台灣用這個是違法的」莫彩曦驚訝表示「真的嗎？對不起，我們不知道」並解釋「自己只是在拍YouTube」。

由於莫彩曦的弟弟沒有居留證，因此警察就陪他返回飯店拿護照，並確認莫彩曦及老公Adam沒有違反弟弟意願將他銬上，事後莫彩曦透露，自己非常害怕當下直接在路邊大哭，直呼「我真的不想惹上麻煩」，Adam表示，當下警察處理過程相當冷靜專業，並沒有刻意加深他們的恐懼，只再三與他們強調「這很嚴重」也建議她們可以買有按鈕的「假手銬」繼續拍片。

莫彩曦帶著弟弟到台灣旅遊。（圖／莫彩曦IG）

影片一出，立刻引發網友熱議「我還真的不知道這是違法的事情」、「我也是今天才知道手銬不能用，你們幫大家上了寶貴的一課」、「我相信很多人也是透過彩曦影片才知道一模一樣的手銬不行」、「真的幸好有被警察攔下來ㄟ，不然影片PO上來問題更大條」、「看了這集的影片才知道原來銬手銬在台灣是違法的，身為台灣人還真的不知道耶」。