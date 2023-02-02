苗栗縣62歲萬姓婦女1月31日下午6點50分左右，行走在苗栗市中華路欲穿越馬路，被開轎車的31歲邱姓女子撞上，萬婦頭部、身體多處骨折，送醫搶救後仍不治。

苗栗警察分局2日指出，初步調查邱女當時駕駛自小客車沿中華路由北往南方向行駛，行經事故路段時，撞上一名身穿深色衣服正在穿越馬路的萬姓婦人，萬婦被撞後倒地不起，其頭部及身上多處骨折受傷，由救護車送往醫院急救後仍不治，邱女則沒有受傷，經檢測無酒精反應，詳細事故責任釐清中。

警方檢視行車紀錄器發現，由於當地並無路燈，女駕駛車上還載著小孩，且邊開車邊和小孩對話，接著就傳出一聲巨響，只聽到女駕駛大喊：「死定了！死定了！撞到人了！撞到人了！」

苗栗警分局指出，呼籲民眾駕駛任何車輛應小心慢行，務必注意車前狀況，行人穿越馬路也應遵守相關法規，務必「聽、看、聽」，確保自己與他人生命財產安全。