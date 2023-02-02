一名人夫與小三同居，兩人不僅以「老公」、「老婆」互稱，還將留下吻痕的行為稱為「草莓季」，將相關影片、照片上傳至「抖音」曬恩愛，正宮發現後向2人提告求償80萬元。法官認為人夫行為確實侵害妻子配偶權，判賠8萬，而小三則因在不知情的狀況下答應交往，因此免賠，全案確定。

據判決書指出，正宮控訴丈夫婚後與小三互稱「老公」、「老婆」，2人亦有擁抱、親吻、同居、留下吻痕並稱為「草莓季」之舉，還將相關影片、照片上傳至「抖音」相簿，2人行為已共同侵害她的配偶權，因此提告求償80萬元。

法庭審理時，人夫辯稱2020年6月間已與妻子簽立離婚協議書，僅因小孩扶養費尚未談妥而未辦理法定程序，然雙方已無夫妻情分，確有離婚真意。同年7月間他與妻子以LINE協議分居，同意各自生活，互不干涉對方感情發展，妻子亦預見日後他將與其他女子交往，而未就此事表示反對意見，他的行為均發生於協議分居後，故未侵害其配偶權。

小三則表示，是在網路平台認識對方，並應邀前往住處，發現對方住處尚有小孩用品，經詢問後得知已離婚，且該住處亦無女性生活用品。自己不知對方尚有婚姻關係存在，並無侵權之故意，且2人協議分居、形同陌路，婚姻早已生重大破綻。

法官認為正宮和人夫既然已經協議分居、離婚，因此難認侵害丈夫侵害她的配偶權，裁定兩人免賠；正宮不服上訴，法官認為人夫尚未辦理離婚登記前就與小三同居，確實侵害到妻子的權益，最終判他應賠償8萬元，小三則因不知情獲判免賠，全案確定。